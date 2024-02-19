Danimarka'dan Ukrayna'ya dev hibe

Kaynak: AA
Danimarka'dan Ukrayna'ya dev hibe
Danimarka, Rusya ile 3 yıldır savaş halinde olan Ukrayna'ya tüm topçu silahlarını bağışlama kararı aldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Almanya'da gerçekleştirilen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) marjında düzenlenen 7. Ukrayna Öğle Yemeği'nde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın askeri mühimmat istediğine işaret eden Frederiksen, "Danimarka tarafı olarak biz, tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Frederiksen, meselenin üretim olmadığını ve ellerinde silahlar bulunduğunu belirterek, "Bizim şu an kullanmamız gerekmeyen, Ukrayna'ya vermemiz gereken hava savunmamız var" diye konuştu.

Avrupa'da halen askeri mühimmat bulunduğunu kaydeden Frederiksen, Ukrayna'ya yardımların "hızlanması ve artırılması" gerektiğini vurguladı.

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