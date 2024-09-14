Danışmanları Devlet Bahçeli’den bu yazıyı sakladı! İçinde neler var neler

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı’na mensup parti liderleriyle birlikte Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyarete gitmişti.

Programın sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’nun eline havaya kaldırarak poz vermesi ise çok konuşulmuştu.

Türk milliyetçisi bir partinin, Hizbullah’ın siyasi temsilcisiyle bu yakınlığı tartışılırken; Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce’den dikkat çeken bir yazı geldi.

İnce, HÜDA PAR’ın parti programının Siyasal Partiler Yasası’na uygun olmadığını, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından nasıl onaylandığını sorguladı.

İnce’nin HÜDA PAR’ın parti programından aktardıkları şöyle:

- Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir.

- Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türkler ve Kürtler, ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmelidir.

- Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde anadili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır.

- Zulüm ve ayrımcılık uygulamış olan tarihi şahsiyetlerin isimlerini taşıyan okul, kışla, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isimleri derhal değiştirilmelidir.

- Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere, anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hâkim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir.

- Başta Şeyh Sait olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmelidir.

- Said-i Nursi, Şeyh Sait ve Seyyid Rıza gibi şahsiyetlerin mezar yerleri açıklanmalı, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili arşivler derhal açılmalıdır.

- Medreseler iyileştirilmeli, asli fonksiyonlarına kavuşturulmalı ve medreselerde verilen icazetlere resmi statü tanınmalıdır.