Danıştay'dan İmamoğlu kararı. Son noktayı koydu

İBB’nin 2020 yılında Londra’daki bir müzayedede 770 bin sterline satın aldığı İtalyan Ressam Gentile Bellini’ye ait Fatih Sultan Mehmet tablosu sahte olmasına yönelik iddialar sonrasında tartışma konusu haline gelmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddia sonrasında konu yargıya taşınmıştı.

Fatih'in tablosu İstanbul’a ulaştı

DANIŞTAY’DAN KARAR ÇIKTI

Habermax’ın aktardığı bilgilere göre Danıştay iddia sonrasında uzun süren bir araştırma yaptı ve değerlendirme sonucunda İBB’nin satın aldığı tablonun orijinal olduğuna hükmedildi. Danıştay’ın kararı sonrasında tablonun orijinalliği doğrulandı ve bu konuda herhangi bir hukuki sorun bulunmadığına karar verildi.

SORUŞTURMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Danıştay’ın söz konusu kararı sonrasında İBB ve TBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında daha önceki dönemlerde gündeme gelen soruşturma izni taleplerinin reddedilmesine karar verildi. Danıştay konu hakkındaki iddiaların asılsız olduğuna hükmetti.

İBB KARAR SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Danıştay’ın kararı sonrasında İBB’den de açıklama geldi. Danıştay’ın kararının ardından memnuniyetlerini dile getiren İBB sanat koleksiyonuna ve kültürel mirasına olan bağlılığının teyit edildiği ifade edildi.

İBB yetkilileri sanata ve tarihe olan bu tür değerlerin korunmasının önemini burgularken kamuoyunun da doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için her türlü şeffaflığa dikkat ettiklerinin altını çizdi.