Danla Bilic bu kez gönlünü jokeye kaptırdı! Yeni aşka yelken açtı

Milyonlarca takipçisi bulunan fenomen isim, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmezken şimdi de yeni aşkıyla gündeme geldi.

AŞKTA İSTEDİĞİNİ BİR TÜRLÜ BULAMAMIŞTI

Rapçi Çakal ile yaşadığı ilişkinin ardından futbolcu Doğan Alemdar ile de bir ilişkiye başlayan Bilic, bu aşkta da istediğini bulamamıştı.

Bir süre önce Doğan Alemdar ile ilişkisini sonlandıran Bilic, son olarak bir üniversitede konuşmacı olarak yer aldı. Daha önce "Türkiye'de erkek kalmadı" diyerek dikkat çeken fenomen, şimdi ise yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

KALBİNİ JOKEYE KAPTIRDI

Bu kez gönlünü bir jokeye kaptıran Danla Bilic, son zamanlarda sıkça at binmeye gitmeye başladı. "Yeni bir ilişkim var, yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi" diyerek itirafta bulunan fenomenin, jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığı doğrulandı.