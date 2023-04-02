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Danla Bilic'ten İmamoğlu ve Akşener paylaşımı. 'Bu da böyle bir bilgi'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, İmamoğlu ve Akşener ile iftar yemeğinde buluştu. O anları Bilic sosyal medya hesabından bir paylaşımla duyurdu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 10:36
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Danla Bilic, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu ile iftarda buluştu

Danla Bilic'ten İmamoğlu ve Akşener paylaşımı. 'Bu da böyle bir bilgi'
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İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam İstanbul'da Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yemeği yedi.  İftarda, sosyal medya fenomeni Danla Bilic de vardı. Bilic sosyal medya hesabından o anlarda çekilen bir görüntüsü paylaştı.

MAKŞENER'DEN KALPLİ YANIT

Twitter hesabından Akşener ve İmamoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı, Bilic şu ifadelerle paylaştı:

"Biz bugün Ekrem İmamoğlu başkanım ve Meral Akşener mommy'im ile Örnektepe Kız Öğrenci Yurduna sürpriz yaptık. Bu da böyle bir bilgi."

Meral Akşener ise, Danla Bilic’in paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile yanıt verdi.

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