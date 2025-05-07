Danla Bilic ve Berk Çetin olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Şiddet uygulamıştı

Düzenleme: Kaynak: Muhabir online
Danla Bilic ve Berk Çetin olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Şiddet uygulamıştı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiği ve şiddete maruz kaldığını ileri sürerek Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Çetin’in Danla Bilic’in üzerine içecek döktüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildiği iddiasıyla başlattığı hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.

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KAFASINDAN AŞAĞI İÇECEK DÖKTÜ

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Berk Çetin'in Bilic'i ittiği ve kafasından aşağıya içecek döktüğü anların görüldüğü yer aldı. Görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı.

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NE OLMUŞTU

Danla Bilic, geçtiğimiz ay eski sevgilisi Berk Çetin tarafından bir restoranda darbedildiğini belirterek, "Güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklandım" ifadelerini kullanmıştı. Bilic, aldığı darp raporuyla birlikte Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurmuştu. BŞikâyetin ardından 12 Nisan'da Denizli'de gözaltına alınan Berk Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÇETİN: YUMRUK ATMADIM, SADECE İTTİM

Berk Çetin ifadesinde Danla Bilic'in restoranda olduğunu bilmediğini karşılaştığında sadece selamlaşmak istediğini, ancak tartışma çıktığını ve sinirle Bilic'in omzunu ittiğini söyledi.

Çetin, yumruk ya da fiziksel şiddet uygulamadığını söylemişti. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Berk Çetin'in ifadesinin çeliştiği öte yandan görüntülerin dava dosyasına delil olarak ekleneceği öğrenildi.

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