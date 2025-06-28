Danla Bilic’in estetik krizi büyüyor! Ünlü fenomene dava şoku

Estetik operasyonları için 10 senede toplam 11 milyon 800 bin TL harcadığımı itiraf eden Danla Bilic geçtiğimiz günlerde dolgu temizleme ameliyatı olmuştu.

Bilic, dolgularının zaman içinde kaydığını ve kaburga hizasına kadar indiğini söylemişti. Öte yandan Bilic, "Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata" diyerek doktorunu ifşa etmiş, bu işlemden Cihantimur’u sorumlu tutmuştu. Cihantimur ise Bilic’e “itibar zedeleyici açıklamalar” gerekçesiyle dava açtı.

Cihantimur'un avukatları, Danla Bilic'in yaptığı açıklamaların kendisinin itibarını zedelediğini ve mesleki karalama niteliği taşıdığını iddia ederek tazminat davası açtı.

'CANIM DOKTORUM DAVA AÇMIŞ'

Danla Bilic son yaptığı paylaşımda, "Danla'nın derdi biter mi? Her gün bir yeni problem. Enfekte oldum. Ameliyat sonrası enfekte oldum. Yer yer ateş yapıyor. Çok zor hareket ediyorum. Yani yeni ameliyat olmuş gibiyim. Aşırı ağır bir kortizon ve antibiyotik tedavisi kullanıyorum. Doldu temizleme ameliyatı sonrası vücudum enfekte oldu. Bir de canım doktorum dava açmış bana taminat davası" diyerek son sağlık durumundan bahsetti.