Danla Bilic'in Kadir Güneş ile fotoğrafı kafaları karıştırdı. Yeni bir aşk mı?

Kubilay Aka ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşı modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

Danla Bilic'in Kadir Güneş ile fotoğrafı kafaları karıştırdı. Yeni bir aşk mı?

Editör: Osmancan EROK

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafların ve videoların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelene Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamış ancak ilişkileri kısa sürmüştü. Bilic'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

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Danla Bilic'in yakın arkadaşı modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafı Gossip Pasta'nın Instagram hesabından paylaşılırken Bilic ve Güneş'ten aşk iddiasına bir açıklama gelmedi.

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KUBİLAY AKA İLE İLİŞKİSİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Danla Bilic ile oyuncu Kubilay Aka geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir aşk yaşamıştı. İlişkisini arkadaşça bitiren Aka, yaptığı açıklamada "Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" demişti.

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