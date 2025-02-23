Danla Bilic’ten dikkat çeken ayrılık itirafı! Herkes merak ediyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Danla Bilic’ten dikkat çeken ayrılık itirafı! Herkes merak ediyordu

Yaptığı makyaj videoları ile tanınan ve geçirdiği estetik işlemlerle bambaşka birine dönüşen Danla Bilic, 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bilic, ilişkilerinin neden bittiğini ilk kez anlattı.

Danla Bilic, magazin dünyasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Etkinlikten etkinliğe koşturan Bilic, birkaç ay önce "Türkiye’de erkek kalmadı. Sürekli ağlıyorlar, sürekli bir şeyler talep ediyorlar. Biz erkek gibi olduk, onlar kadın gibi" sözleri gündeme damga vurmuş ve tartışmaların fitilini ateşlemişti.

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Sosyal medyada fenomen haline gelen Danla Bilic, 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile bir ilişki yaşamıştı. 2024’ün başında yollarını ayıran çiftin ayrılık nedeni o dönemde gizemini korumuştu.

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ESKİ AŞKINI PROGRAMINDA ANDI

Şimdilerde YouTube’a geri dönen ve ünlü isimlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdiği bir program başlatan Bilic, eski sevgilisi Emirhan’ı bu programda anarak dikkatleri üzerine çekti.

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AYRILIK SEBEBİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Danla Bilic, bugüne kadar iki tarafça da dile getirilmeyen ayrılık sebebini sonunda açıkladı. Aralarındaki yaş farkını vurgulayan Bilic, bir diğer etkenin ise aniden aynı evde yaşamaya başlamaları olduğunu belirtti.

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"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Ayrılığın perde arkasını "Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda aynı evde yaşamaya başladık. 3-4 ay birlikte yaşayınca, aramızdaki yaklaşık 10 yaş fark da ortaya çıktı. Gerçekten dediği gibi oldu; birbirimizi mutlu edemediğimizi fark ettim. Sonra Emirhan’la oturup konuştuk" sözleriyle ifade etti.

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