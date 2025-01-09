Dar gelirliye 10 günde ikinci darbe! Tencereyi artık boş bile kaynatamayacak

12 kilogramlık mutfak tüpüne bugünden itibaren 63 lira zam geldi. 1 yılda mutfak tüpüne gelen zam oranı yüzde 58'i aştı. Zam alan ürünlere bugünden itibaren 12 kilogramlık mutfak tüpü de eklendi.

10 GÜN SONRA BİR ZAM DAHA!

Yılın son gününde zam gelen tüp fiyatlarına bugünden itibaren de yüzde 7 zam geldi.

31 Aralık 2024'te 895 liradan 902 liraya çıkan tüp fiyatları bugünden itibaren 63 lira zamla 965 liraya satılacak.

Tüp fiyatları 2024 yılında 19 kez zam gelmişti. 2024 yılının ilk zammıyla 3 Ocak'ta 610 liradan satılan tüp fiyatlarına 1 yılda yüzde 58,2 zam gelmiş oldu.

TÜP FİYATLARI 10 YILDA BÖYLE DEĞİŞTİ

Doğalgaz ulaşımı olmayan evler için temel ihtiyaçların başında gelen tüp fiyatlarının 10 yıllık değişimi şöyle oldu:

1 Ocak 2015: 65,5 TL

1 Ocak 2016: 74 TL

1 Ocak 2017: 81 TL

1 Ocak 2018: 93,5 TL

1 Ocak 2019: 99 TL

1 Ocak 2020: 119,5 TL

1 Ocak 2021: 122 TL

1 Ocak 2022: 238 TL

1 Ocak 2023: 334 TL

1 Ocak 2024: 590 TL

9 Ocak 2025: 965 TL