Dar pantolonlardaki gizli tehlike ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Dar pantolonlardaki gizli tehlike ortaya çıktı
Dar pantolonlardaki gizli tehlike olarak idrar kaçırmanın ortaya çıkması korkuttu.

İdrar kaçırma, dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi; yani insanların yaklaşık yüzde 5’ini etkileyen bir sağlık sorun olduğu bildirildi.

Bu sorun, yetişkin kadınların yarısından fazlasını ve 65 yaşından büyük kadınların üçte ikisinden fazlasını ilgilendirir.

Bu konuda 15 yıldan uzun süredir çalışan ünlü bir uzman olan Dr. Jenny Kruger, bu kadar sık karşılaşılan bir sorun için neler yapılması gerektiğini açıkladı.

Dr. Kruger, pelvik tabanın önemine vurgu yaparak, kadınların çoğunun pelvik taban sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve kendi vücutları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Pelvik taban sağlığı bozukluğu, idrar kaçırmaya neden olan yaygın bir faktör olduğu ifade edildi.

COG’ye göre, Birleşik Krallık’taki kadınların yüzde 60’tan fazlası pelvik taban sağlığıyla ilgili en az bir belirti gösterdiğinin altı çizildi.

Pelvik taban, kasık kemiği ile kuyruk kemiği arasındaki bölgede bulunan, bağırsak ve mesane gibi organları destekleyen bir kas grubu olduğu duyuruldu.

Bu kaslar hem erkeklerde hem de kadınlarda mevcut olduğu bildirildi. Fakat kadınlarda ayrıca rahim ve vajinayı da tuttuğu bildirildi.

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