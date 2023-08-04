Darbeciler geri adım atmadı. Nijerya'da askeri müdahale duyurusu

Nijerya'da darbecilere geri çekilmesi çağrısına yanıt gelmeyince Nijerya Dışişleri Bakanlığı, son çare olarak askeri müdahale yapılacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Darbeciler geri adım atmadı. Nijerya'da askeri müdahale duyurusu

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki darbecilerin geri adım atmayı reddetmesi halinde son çarenin askeri müdahale olacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Adamu Lamuwa, Nijer'deki darbeye ilişkin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.

"ASKERİ MÜDAHALE SON ÇARE OLACAK"

Lamuwa, burada yaptığı açıklamada, Nijer’deki darbenin seyrinin değişmemesi halinde bunun ECOWAS’ın itibarına leke süreceğini belirtti.

ECOWAS'ın Nijer'e verdiği sürenin daraldığına dikkati çeken Lamuwa, “Darbeciler, ECOWAS'ın taleplerini bu sürede yerine getirmezse askeri müdahale son çare olacak. Umuyoruz ki bu noktaya gelmeyiz.” ifadesini kullandı.

ECOWAS ülkeleri Genel Kurmay Başkanları da Abuja’da yaptıkları toplantıda, Nijer’e olası bir askeri müdahale planını tamamladıklarını duyurmuştu.

CUNTAYA VERİLEN SÜRE DARALIYOR

ECOWAS, 30 Temmuz'da, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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