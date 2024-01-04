Kan şekerini dengelediği söylenen darı aynı zamanda tokluk hissi de verir. Lif ve demir içeriği yüksek olan darının sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, darı nedir? Darının faydaları neler?

DARI NEDİR?

Darının tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen bitkidir.

Darı hem gıda hem da hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır.

Ülkemize Van Gölü ve Hakkari’de ‘cin darı’ denilen darı türü kullanılarak ekmek meydana getirilmektedir.

Ekmeğin ham maddesi olan darı bozanın da ham maddesidir.

DARININ FAYDALARI NELER?

Sindirimi kolay olan darı tokluk hissi yaratır.

Darı demir, lif, magnezyum, fosfor ve manganez içermektedir.

Darı serotonin seviyesini artırıcı amino asit içerir, böylece mutluluk hormonu artar.

Darı antioksidan etkiye sahiptir ve serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlamaktadır.

Darı kan şekerini düzenler. İçeriğindeki protein insülin duyarlılığını arttırır, kan şeker ve trigliserit düzeylerini düşürür.

Darı kolayca sindirilebilir. Bu nedenle diyet lifi içeriği bağırsakları temizler. Darı midenize iyi gelir.

Darı tohumlarında çözünür lif bulunmaktadır, lif kötü kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcıdır.

Darı birinci sınıf bir B vitamini kaynağıdır. Darı düzenli tüketiminde cildi, saç ve tırnakları güçlendirmektedir.

Tiroid hastalarının darı tüketmesi önerilmemektedir.