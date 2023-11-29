Darıcalı öğretmenin Cumhuriyet Marşı İtalyan ses mühendislerinin dikkatini çekti

İtalyan ses mühendisleri Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki öğretmen Okan Gündüz'ü 100’üncü yıl bestesine hayran kaldı. İşte o marş.

KAYNAK: DHA
Darıcalı öğretmenin Cumhuriyet Marşı İtalyan ses mühendislerinin dikkatini çekti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde üstün zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) müzik öğretmeni Okan Gündüz, Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel, sözleri ve müziği kendisine ait olan ‘Cumhuriyet yolunda ‘ isimli bestesini öğrenci velilerden birinin dünyaca ünlü bir müzik platformunda çalışan kardeşine gönderdi.

Firma yetkililerinin hem beste hem de arkada çalan enstrümanların müziğine hayran kaldı. Firmanın İtalyan ses mühendisleri bestenin miks ve dinleme cihazlarındaki optimal denge, netlik ve ses düzeyi ile profesyonel bir ses elde etmenin amaçlandığı son adım olan mastering işlemini tamamlayarak okula armağan ettiler.

GÜNDE 6 SAAT KEMAN ÇALDI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Emek Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) görevli müzik öğretmeni Okan Gündüz, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü nedeniyle ‘Cumhuriyet yolunda ‘ isimli bir beste hazırladı. 2 hafta boyunca günde 6 saat keman çalıp akustik gitar ve piyano kaydı ile birlikte 12 partisyon 35 kanal kayıt alarak tamamlayan Okan Gündüz, daha sonra bu kayıtları birleştirerek orkestrasyon haline getirdi.

BİLSEM’in ‘Çok Sesli Çocuk Korosu’ öğrencilerinin de vokal yaptığı eser bir öğrencinin velisi tarafından dünyaca ünlü İtalyan müzik platformu yöneticilerinden Martin Alovisi ile birlikte çalışan kardeşine gönderildi. Eserin keman kaydını dinleyen Martin Alovisi, esere hayran kalarak enstrümetal kayıtlarını da istedi. Müzik platformu yöneticilerinin girişimleriyle firmanın İtalyan ses mühendisleri bestenin profesyonel ses sistemleriyle miks ve dinleme cihazlarındaki optimal denge, netlik ve ses düzeyi ile profesyonel bir ses elde etmenin amaçlandığı son adım olan mastering işlemini tamamlayarak okula armağan ettiler.

CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINA ARMAĞAN ETTİ

Hazırladıkları eseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetiştiremediklerini ve günde 7 saat çalışıp 33 kişilik bir keman orkestrasını tek başına çaldığını söyleyen Okan Gündüz, “Cumhuriyet Bayramına yetişmedi çünkü 6 aylık bir projeydi. Biz bunu 2 haftada tamamlamamıza rağmen yetiştiremedik. 100’üncü yıl etkinlikleri bir sene boyunca sürmesi gerekir. Çünkü bu çok önemli” dedi.

BİLSEM’in Müdürü Gülay Karaman Siner ise çocuklarla birlikte müzik öğretmeni Okan Gündüz’ün çok güzel bir iş çıkardığını söyleyerek hepsiyle gurur duyduğunu ifade etti.

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