9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Darp raporu almak için hastaneye giden kadından hemşirelere saldırı

Darp raporu almak için hastaneye giden kadından hemşirelere saldırı

Ankara'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu almak için hastaneye gelen Melisa Ç. (20), iddiaya göre annesi ve arkadaşı ile birlikte tartıştığı 2 hemşireye saldırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 18:52
Takip Et

Darp raporu almak istedi 2 hemşireye yumruk ve tekmelerle saldırdı

Darp raporu almak için hastaneye giden kadından hemşirelere saldırı
+
Aa
-

Olay, dün sabaha karşı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Melisa Ç., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu almak için annesi M.B. (57) ve arkadaşı Ç.B. (40) ile birlikte hastaneye geldi. Melisa Ç., burada yapılan ilk müdahalenin ardından kan vermek için hemşirelerin yanına gitti. Kan verdiği sırada sağlık çalışanları ile tartışan Melisa Ç., iddiaya göre, annesi M.B. ve arkadaşı Ç.B. ile birlikte 2 hemşireye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere düşen sağlık çalışanlarını saçlarından tutarak darbeden M.Ç. ile yanındakileri güvenlik görevlileri ayırdı. Şiddette maruz kalan hemşirelere ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Saçlarının koparıldığını belirten hemşireler, şikayetçi oldu.

“EMİR VEREREK KONUŞTU”

Polis ekiplerince gözaltına alınan Melisa Ç. ile annesi ve arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melisa Ç, ifadesinde, “Rapor almak için hastaneye gitmiştim. Doktor tahliller için kan aldırmam gerektiğini belirtti. Ben de odadan çıkarak kan vermek için hemşirelerin yanına gittim. Sedyeye oturduğumda hemşire bana emir vererek konuştu. İlk başta sakin kalmaya çalıştım. Lakin aynı şekilde konuşmaya devam edince ben de kendimi tutamadım” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
5
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
6
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
7
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu
﻿Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu
﻿Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu
﻿ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek
﻿ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek
﻿ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek
﻿Bursa'da hastanenin 'Çocuk Acil' bölümü yangın şüphesiyle tahliye edildi
﻿Bursa'da hastanenin 'Çocuk Acil' bölümü yangın şüphesiyle tahliye edildi
﻿Bursa'da hastanenin 'Çocuk Acil' bölümü yangın şüphesiyle tahliye edildi
﻿Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.