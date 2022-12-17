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Tedavüle yeni madeni paralar geliyor. Darphane İyi Partili isme verdiği cevapta açıkladı

İYİ Parti'nin kurucu ismi ve İş insanı Ahmet Erdem'li Cimer üzerinden Darphane'ye soru yöneltti. Verilen cevapta yeni madeni paraların basılacağı ortaya çıktı. 2 lira, 2,5 lira, 5 lira yoksa 10 lira da mı madeni paraya dönecek.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 13:00
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Darphane İYİ Partili isme verdiği cevapta açıkladı Tedavüle yeni madeni paralar geliyor

Tedavüle yeni madeni paralar geliyor. Darphane İyi Partili isme verdiği cevapta açıkladı
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CİMER'E sorulan soruya verilen cevap Darphane'nin yeni madeni paraların basılacağı ortaya çıktı. Bu paralar 2 lira ile 2,5 lira ve madeni 5 lira mı olacak. Yoksa TL'nin aşırı değer kaybı nedeniyle 10 lira da madeni paraya mı dönüşecek soruları akıllara geldi

İYİ Parti Kurucu üyesi ve iş insanı Ahmet Erdemli Cimer üzerinden madeni paraların hurda değerinin gerçek değerinin daha fazla olduğu yönünde soru yöneltti. Erdemli yaptığı açıklamada "Uzun zamandır darphane daire başkanlığına madeni paralarımızın hurda değerleri hesabından ve kötü niyetli insanların paralarımızı hurdaya verip ülkemiz ekonomisine zarar verdiği konularından ve kimi sektörler açısından daha değerli madeni para gerekliliğini bazen videolarla bazen basın yoluyla bazen direk yazışarak anlattık nihayet bugün Darphane Daire başkanlığı Cimer üzerinden yeni madeni paraların kısa sürede piyasaya sürüleceği cevabını tarafıma vermiştir." dedi

CİMER üzerinden Ahmet Erdemli'ye verilen yanıtta şöyle denildi:

"Bu konudaki çalışmalar daha önceden başlatılmış olup, yakın zamanda tedavülde bulunan paralardan farklı paralar da tedavüle verilecektir"

Bu açıklamanın ardından tedavüle sürülecek madeni paralar ne olacak sorusu gündeme geldi. 5 lira madeni paraya mı dönecek?  yeni 2,5 liralık paralar mı tedavüle sürülecek. Akıllara paraların değer kaybının ardından 10 lira da mı madeni paraya dönüşecek sorularını akıllara getirdi. 

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Yurttas
17.12.2022 13:34
Yani ucan Turkiye 0'lar geri geliyor.AKP hicbirseyi degistirmedi sadece seklini bozdu.  
 
misafir
17.12.2022 13:14
paralar parlak olsun. nebatinin gözleri gibi ışıl ışıl parlasın  
 
Hamit Seki
17.12.2022 13:11
10 liralık banknotlar madeni paraya dönüştürülmeli ya da liradan 1 sıfır daha atılarak, parasından 20 yılda 7 sıfır atarak 0000000 dünya rekorumuzu egale edelim. Ekonomistimize Nobel verelim.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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