DASK: Düzce Gölyaka depremi sonrası 100 milyon TL hasar ödemesi yapıldı

DASK, bugün yaptığı yazılı açıklamayla Düzce Gölyaka depreminin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Açıklama şöyle:

“16 İLDEN 14 BİN HASAR İHBARI ALINDI: 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki Düzce Gölyaka depreminden hemen sonra, ekiplerimiz ve yöneticilerimiz ile birlikte ilk günden itibaren sahadaydık ve vatandaşlarımıza gereken desteği sunmaya başladık. Deprem sonrasında Düzce'den 13 bin adet, çevredeki illerden bin adet olmak üzere toplam 16 ilden 14 bin hasar ihbarı alınmış; hızla inceleme süreçleri başlatılarak ilk günden itibaren tazminat ödemelerine başlanmıştır.

TOPLAM 100 MİLYON TL HASAR ÖDEMESİ YAPILDI: Bugün itibarıyla hasar dosyalarının yüzde 75’inin inceleme süreci tamamlanmış olup ZDS sahibi vatandaşlarımıza toplam 100 milyon TL hasar ödemesi yapıldı.

SÜRESİ DOLAN POLİÇELERİNİ YENİLEMELERİNİ HER FIRSATTA HATIRLATIYORUZ: ZDS, depreme karşı alınacak en güçlü finansal önlemlerden biridir. Kapsamımıza giren tüm konutların ZDS ile güvence altına alınması için çalışmalarımızı sürdürürken vatandaşlarımızın ZDS yaptırmalarını ve süresi dolan poliçelerini yenilemelerini her fırsatta hatırlatıyoruz.”