DASK gidiyor yerine bakın ne geliyor. Genel Müdür açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DASK gidiyor yerine bakın ne geliyor. Genel Müdür açıkladı

Açıklama DASK Genel Müdürü Selva Eren'den geldi. Eren, elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneliğinden deprem sigortasının kalkacağını yerine ZAS geleceğini açıkladı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK'la ilgili Genel Müdür Selva Eren'den dikkat çeken açıklama.

DASK Genel Müdürü Selva Eren, elektrik, su, doğalgaz, internet aboneliğinde deprem sigortasının kalkacağını, yerine Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) uygulamasının geleceğini söyledi. ZAS yaptırmak zorunlu olacak.

DASK Genel Müdürü Selva Eren, Zorunlu Afet Sigortası'nın önümüzdeki günlerde TBMM'ye torba yasayla geleceği zorunlu deprem sigortasının yerine geçeceğini açıkladı.

Eren'e göre ZAS’ın yeni bir vergi uygulaması olacak. Kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek Selva Eren, ZAS'in genel şartları ile vergi paketinin aynı torba yasa içinde yer alacak olması kafaları karıştırdığını ifade etti. Eren'e göre Zorunlu Afet Sigortası'nın vergiyle yakından uzaktan herhangi bir alakasının olmadığını söyledi.

ZAS ŞARTI ARANACAK

DASK'ta iki kontrol noktası vardı. Biri elektrik, diğeri su abonelikleriydeydi. Böylece iki kontrol noktasına iki kondorl noktası daha eklenmiş oldu. ZAS'ta doğalgaz ve internet abonelikleri de zorunlu hale gelecek. Böylece, elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneliklerinde ZAS şartı aranacak.

ZAS’ın ilk üç yılında devlet desteği olacağını da vurgulayan DASK Genel Müdürü Selva Eren yeni ürünle olası hasarlarda devlet desteği sağlanacağını ifade etti. Buna koruma desteği de denilebileceğini kaydeden Eren bu açıdan ZAS'ın vatandaşların üzerinde ek bir maliyet oluşturmayacağını öne sürdü.

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