DASK'ın tazminat ödeme tutarı 24 milyar TL'ye yaklaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bugün itibarıyla DASK'a 519 bin 851 adet hasar ihbarı ulaştığını ve tazminat ödeme tutarının 24 milyar TL'ye yaklaştığını duyurdu.

DASK'ın tazminat ödeme tutarı 24 milyar TL'ye yaklaştı

DASK'tan yapılan açıklamada, 30 Nisan 2023 itibarıyla DASK'a ulaşan hasar dosyalarından tespiti tamamlanan ve evrak eksiği bulunmayan tüm hasar dosyalarının ödemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Bugün itibarıyla DASK'a 519 bin 851 adet hasar ihbarı ulaştığı ve tazminat ödeme tutarının 24 milyar TL'ye yaklaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve tarafımıza yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kadar kısa sürede bu denli büyük bir başarının mimarı olan DASK ekibine, sigortalılarımızla ödemelerini buluşturan başta Vakıfbank olmak üzere tüm bankalarımıza ve siz değerli sigortalılarımıza teşekkür ederiz.

Tazminat ödemelerimizin hızla gerçekleştirilmesi sürecimizde, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan sigortalılarımız ile iletişime geçerek evraklarının tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, sigortalılarımızın web sitemiz ve e-devlet üzerinden eksik hasar evrakını bizlere ulaştırması büyük önem taşımaktadır. Ödemelerin tahsil edilebilmesi için gerekli ödeme şifreleri sigortalılarımıza SMS ile gönderilmekle birlikte e-devlet üzerinden de bu şifreye erişilebileceğini tekrar bildirmek isteriz."

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