Datça açıklarında hortum! Görenler telefona sarıldı

Instagram'da bulunan 'oldcitysailing' adlı hesap, deniz üzerinde oluşmaya başlayan hortumu cep telefonuna kaydetti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen hortumun, gemilere oldukça uzak bir konumda olduğu görüldü.

HORTUM NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Yer seviyesinden hızlıca yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür. Bu esnada rüzgâr şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşmaya başlar.

Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan spiral şeklin daha belirgin, havanın ise daha kararsız hale gelmesine neden olarak hortumun gücünün artmasına neden olur.