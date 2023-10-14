Datça açıklarında Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 57, lastik bottaki 53 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenlerin durumu

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin hangi ülkelerden geldikleri, hangi güzergahları izledikleri ve hangi amaçla yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak istedikleri araştırılıyor.