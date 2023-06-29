Datça Kargı koyunda orman yangını çıktı

Datça Kargı Koyu'nda sebebi henüz bilinmeyen orman yangını başladı. Havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.

Datça Kargı koyunda orman yangını çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı Koyu etrafında saat 18.30 sıralarında sebebi henüz bilinmeyen orman yangını çıktı.

Koyun etrafındaki ormanlık alanda rüzgar ile birlikte şiddetini artırarak yayılan yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELER BAŞLADI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne (MOB) bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangını söndürmek için MOB ekipleri 6 helikopter ve 6 uçak ile havadan müdahaleye başladı.

Yangına havadan ve karadan müdahalelerle söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü yangına edilen müdahalelere ilişkin "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” paylaşımı yaptı.

VATANDAŞLAR KAYDA ALDI

Vatandaşlar, Kargı Koyu etrafındaki ormanlık alanı saran alevleri cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Yangının çekilen görüntülerinde dumanın yerleşim yerlerine kadar indiği görülürken havadan yapılan söndürme çalışmaları da kameralarına yansıdı.

İşte Datça'dan gelen yangına ait o kareler:

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