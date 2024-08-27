Datça’da 40 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Datça’da 40 kaçak yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motor arızası sonrası yardım talebinde bulunan 32 kaçak kurtarılırken, 40 kaçak da yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareket halindeki iki lastik bot durdurulurken, lastik botlar içinde 40 kaçak ve beraberinde 7 çocuk yakalandı.

Datça’da ikinci kaçak olayında ise içerisinde kaçakların olduğu lastik bot motor arızası yapması sonrası sürüklenmeye başladı. Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 32 kaçağı kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 72 kaçağın, işlemleri sonrasında Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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