Datça'da halk isyan etti: Denize giremiyoruz!

Datça'da hemen hemen tüm sahillerin işletmeler tarafından masa ve şezlonglarla kapatılması ve halkın ücretsiz denize girmesinin engellemesi üzerine Datçalılar isyan etti.

Datça'da halk isyan etti: Denize giremiyoruz!

Editör: Sami Gürel

"Şezlongsuz Datça İnisiyatifi"nin çağrısıyla Kumluk sahili boyunca el ele tutuşan Datçalılar bu plajın gün boyu masalarla işgal edilip, halkın serbestçe denize girmesinin engellenmesini sessiz protesto ettiler.

Önceki yıllarda sahillerdeki işletmeler kıyılara koydukları masaları gündüzleri kaldırıp, halkın denize girmesine izin veriyordu.

Ancak son yıllarda Çevre ve Şehircilik bakanlığıyla kira sözleşmesi yapan işletmeler sahilleri masa ve şezlonglarla kapatıyor.

Bu uygulamaya son verilmesini isteyen "Şezlongsuz Datça İnisiyatifi" sözleri, Datça'nın her sahilinde aynı durumun yaşandığını ve eylemlerini geniş kitlelere yayarak sürdüreceklerini belirttiler.

whatsapp-image-2023-07-15-at-12-35-09-1.jpeg

whatsapp-image-2023-07-15-at-12-35-09-2.jpeg

whatsapp-image-2023-07-15-at-12-35-09.jpeg

Öne Çıkanlar
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Son Haberler
Yoldan çıkıp takla attı. Sürücünün burnu bile kanamadı Güncel
Yoldan çıkıp takla attı. Sürücünün burnu bile kanamadı
İletişim Başkanlığı’ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama Güncel
İletişim Başkanlığı’ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama
Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi Sağlık
Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi
Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi belli oldu Spor
Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi belli oldu
Suriyeli sığınmacı jandarma rozeti ve telsizle video çekti Güncel
Suriyeli sığınmacı jandarma rozeti ve telsizle video çekti
15 Temmuz’da gönderilecek mesajlar neler? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları… Keşfet
15 Temmuz’da gönderilecek mesajlar neler? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları…
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı Spor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı