Datça'da halk isyan etti: Denize giremiyoruz!

Editör: Sami Gürel

"Şezlongsuz Datça İnisiyatifi"nin çağrısıyla Kumluk sahili boyunca el ele tutuşan Datçalılar bu plajın gün boyu masalarla işgal edilip, halkın serbestçe denize girmesinin engellenmesini sessiz protesto ettiler.

Önceki yıllarda sahillerdeki işletmeler kıyılara koydukları masaları gündüzleri kaldırıp, halkın denize girmesine izin veriyordu.

Ancak son yıllarda Çevre ve Şehircilik bakanlığıyla kira sözleşmesi yapan işletmeler sahilleri masa ve şezlonglarla kapatıyor.

Bu uygulamaya son verilmesini isteyen "Şezlongsuz Datça İnisiyatifi" sözleri, Datça'nın her sahilinde aynı durumun yaşandığını ve eylemlerini geniş kitlelere yayarak sürdüreceklerini belirttiler.