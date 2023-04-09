9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Datça’da sahil işgaline büyük tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Datça’da bazı plajları özel şirketlere kiralamasına halk büyük tepki gösterdi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:09
Takip Et

Datça’da sahil işgaline vatandaştan tepki

Datça’da sahil işgaline büyük tepki
+
Aa
-

Editör: Gülsüm Acıyan

Yüzlerce Datçalı ellerinde “Şezlongsuz Datça İstiyoruz”, “Kıyı İşgaline Son” yazılı pankartlarla sahilde sessiz bir yürüyüş düzenlediler.

Ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer yerildi.

Kumluk Plajında Datçalı aktivistlerden Gülkadın Taş, bir basın açıklaması metni okudu.

Açıklama şöyle: 

“Şezlongsuz Datça istiyoruz.İstiyoruz çünkü, yaşam alanımız kıyıların işgali ve haklarımızın gasp edilmesinin şezlongla başlayan ve ötesine geçen bir sürecin ürünü olduğunu biliyoruz. Gözümüzün önünde, günden güne, canlı-cansız tüm doğal varlıkların ortaklığına dayalı yaşam alanlarımıza el konulduğunu, özel mülk haline getirildiğini görüyoruz.

Kıyıların bizim dışımızdaki canlıların ve cansız doğal varlıkların yaşam alanı olduğunun daha çok farkındayız artık. Şezlongun bir gelişmişlik göstergesi olmadığını, işgalin ve doğal yaşamın tahrip edilmesinin bir simgesi olduğunu yaşadıklarımız, yaşananlar ortaya koydu. Tam da bu duygu, istek üzerine başladı kıyıların işgali. Bunun üzerine kuruldu hukuk tanımaz, kamu yönetimi birimleri tarafından kurulan şirketler, bu şirketlerin hukuk dışı ‘kıyı kiralamaları’. Bu kiralamalar sadece hukuka aykırı olmakla kalmadı, temel haklarımızı da kullanılamaz hale getirdi.

Bugün Özbel sahilinden başlayarak, kıyılardan yürüyoruz. Yaşam alanımız olan kıyıların durumuna dikkat çekmek, kıyıların hukuksuz kiralamalarla işgal edilmesine karşı çıkmak ve Datça kıyılarını yeniden hepimizin ortak varlığına dönüştürmek için bugün buradayız. Tıpkı şimdi kıyısında bulunduğumuz Kumluk gibi, Hastane altı da, Taşlık da, Kargı da ve Datça yarımadasının bükleri ve koyları da işgal altında görüyoruz ve bu nedenle tüm bu kıyılardan sesimizi yükseltiyor; Şezlongsuz Datça istiyoruz.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
3
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
5
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
6
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
7
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.