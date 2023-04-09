Datça’da sahil işgaline büyük tepki

Editör: Gülsüm Acıyan

Yüzlerce Datçalı ellerinde “Şezlongsuz Datça İstiyoruz”, “Kıyı İşgaline Son” yazılı pankartlarla sahilde sessiz bir yürüyüş düzenlediler.

Ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer yerildi.

Kumluk Plajında Datçalı aktivistlerden Gülkadın Taş, bir basın açıklaması metni okudu.

Açıklama şöyle:

“Şezlongsuz Datça istiyoruz.İstiyoruz çünkü, yaşam alanımız kıyıların işgali ve haklarımızın gasp edilmesinin şezlongla başlayan ve ötesine geçen bir sürecin ürünü olduğunu biliyoruz. Gözümüzün önünde, günden güne, canlı-cansız tüm doğal varlıkların ortaklığına dayalı yaşam alanlarımıza el konulduğunu, özel mülk haline getirildiğini görüyoruz.

Kıyıların bizim dışımızdaki canlıların ve cansız doğal varlıkların yaşam alanı olduğunun daha çok farkındayız artık. Şezlongun bir gelişmişlik göstergesi olmadığını, işgalin ve doğal yaşamın tahrip edilmesinin bir simgesi olduğunu yaşadıklarımız, yaşananlar ortaya koydu. Tam da bu duygu, istek üzerine başladı kıyıların işgali. Bunun üzerine kuruldu hukuk tanımaz, kamu yönetimi birimleri tarafından kurulan şirketler, bu şirketlerin hukuk dışı ‘kıyı kiralamaları’. Bu kiralamalar sadece hukuka aykırı olmakla kalmadı, temel haklarımızı da kullanılamaz hale getirdi.

Bugün Özbel sahilinden başlayarak, kıyılardan yürüyoruz. Yaşam alanımız olan kıyıların durumuna dikkat çekmek, kıyıların hukuksuz kiralamalarla işgal edilmesine karşı çıkmak ve Datça kıyılarını yeniden hepimizin ortak varlığına dönüştürmek için bugün buradayız. Tıpkı şimdi kıyısında bulunduğumuz Kumluk gibi, Hastane altı da, Taşlık da, Kargı da ve Datça yarımadasının bükleri ve koyları da işgal altında görüyoruz ve bu nedenle tüm bu kıyılardan sesimizi yükseltiyor; Şezlongsuz Datça istiyoruz.”