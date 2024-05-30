Datça'da yat limanı gerginliği. Halk ikiye bölündü

Datça'nın Taşlık Koyu’nun yat limanı haline dönüşmesi sürecindeki ÇED olumlu kararına karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Çevre Platformu Derneği ve 12 vatandaş dava açmıştı.

Bunun üzerine mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi heyeti ÇED olumlu kararına dava açanların itirazlarını değerlendirmek için liman inşaatının bulunduğu bölgeye geldi. Aynı saatlerde yat limanını isteyen vatandaşlar ile karşı çıkan vatandaşlar inşaat bölgesine girdi.

İki grup arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri tartışmalara müdahale ederek gerginliğe son verdi.

"DATÇALILAR OLARAK ESNAF VE DENİZCİLER OLARAK DESTEKLİYORUZ”

Yat limanının yapılmasını isteyen bir grup Datçalı adına konuşan Ersoy Akalın “Yüzer mendireğiyle, yüzer iskeleleriyle, atık alım, yakıt dolum tesisiyle ve tekne kapasitesi ile hem ihtiyacı karşılayacak hem de çevreye, deniz ekosistemine etkilerini minimuma düşürecek şekilde revize edilen bu projeyi Datça halkı olarak, Datçalılar olarak, esnaf ve denizciler olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Karşı çıkan vatandaşlar adına konuşan Aydın Bodur ise, senelerdir yapılmak istenen yat Limanına karşı, yedisinden-yetmişine, yöre halkından-yerel yöneticilerine, itirazları ettiklerini, Halkın Katılımı Toplantılarında, İDK süreçlerinde bu itirazları anlatıp durdurduklarını Valiliğinden – Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına – Cumhurbaşkanlığına kadar yazılı şikayetlerde de bulunduklarını, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularına çıktıklarını, durum hakkında basın açıklamaları yapıp protesto ettiklerini ifade etti.

DİNLETEMEDİK!

Datça Yarımadasını tamamıyla kültürel ve doğal özellikleriyle çocuklarımıza da miras bırakmak üzere Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan eden Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Datça’nın korunması gereken kültürel-tarihi ve doğal özelliklerini maalesef hiçe saymayı tercih etti. Siyasi partilerinden, sivil toplum örgütlerine – halkından, yerel yöneticilerine dillendirdiğimiz itirazları pek dikkate almayan Bakanlık, allem etti, kallem etti: bu büyüklükte bir marina için yine de ÇED Onayını verdi! " ifadelerini kullandı.