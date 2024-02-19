Datça'da yat limanına tepki. 'Gerekirse kamyonların önüne yatacağız'

Kaynak: Gündem Fethiye
Datça'da yat limanına tepki. 'Gerekirse kamyonların önüne yatacağız'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla’nın Datça ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen 270 yat kapasiteli yat limanı projesine 30 Ocak’ta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi.

Projeye karşı iki yıldır mücadele eden Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça Meclisi kararın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Gündem Fethiye'ye konuşan Meclis üyesi Aydın Bodur, "Şu anda Datça Yat Limanı 270 ile başladı, 600-700 tekne kapasitesine kadar yükseltildi. İki yıldır Muğla Çevre Platformu olarak ve yurttaşlar olarak çaba gösteriyoruz.

Karşı çıkıyoruz. Bu karşı çıkışlar sayesinde yat limanı İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda bir süre durduruldu" dedi.

"MEŞRU BÜTÜN YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Bir buçuk yıl önce savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını ifade eden Bodur, yat limanına karşı tüm meşru yollara başvuracaklarını belirtti. Bodur, "Gerekirse kamyonların önüne yatacağız. Bu bizim meşru hakkımız.

Yapabildiğimiz bütün çabaları göstereceğiz. Meşru bütün yollara başvuracağız, meşru derken sadece yasal yolları kastetmiyorum meşru olan bütün yollara başvuracağız." diye konuştu.

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