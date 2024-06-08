Dava açan ev sahiplerine mahkemeden kötü haber

Ev kiralarındaki yüzde 25 sınırlamanın 2 Temmuz ile birlikte kalmasının ardından kiralar yeniden enflasyon oranında zamlanacak. Yeni kira zamlarının ise yüzde 65 oranında olması beklenirken, kiracılar ise kara kara düşünmeye başladı.

Birçok ev sahibi ise düşük kalan kiralarını artırmak için kira tespit davası açmaya hazırlanıyor. Ancak kira tespit davalarında zorunlu olan keşif ve bilirkişi ücretleri dudak uçuklatıyor. Üstelik bu masrafı davayı açan taraf olan ev sahipleri ödemek zorunda kalıyor.

Kira belirleme oranlarının değişmesi ile birlikte ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlığa istinaden açılacak davalarda artış bekleniyor. Avukat Serkan Göktürk, ise yaptığı bir paylaşımla örnek bir davadan bilgiler paylaştı.

Avukat Göktürk, söz konusu paylaşımında kira tespit davalarında ev sahiplerinin sırtına binen keşif ve bilirkişi ücretlerine dikkat çekti.

İzmir'de açtıkları bir kira tespit davasında mahkemenin 1 sene sonra ön inceleme duruşmasında verdiği kararda, keşif ve bilirkişi ücreti için toplam 12 bin liranın üzerinde avansı ve harç ücreti çıktığını söyledi.

Mahkemenin kira keşfi için istediğini 12 bin liranın çok yüksek olduğunu söyleyen Avukat Serkan Göktürk, 10 dakikalık bir yol için istenen paranın ise 3 bin lirayı bulduğunu belirtti.