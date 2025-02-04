David Beckham İstanbul'a geldi

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David Beckham İstanbul'a geldi

Ünlü futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Bir döneme damga vuran eski futbolcu ve Miami Inter'ın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. David Beckham'a oğlu Romeo ve sevgilisi Gray Sorrenti, eşlik etti.

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David Beckham, İstanbul gezisinde Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla biraraya geldi. Yoğun ilgi gören David Beckham, hayranlarına imza dağıttı.

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David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ise sevgili ile birlikte İstanbul turuna çıktı ve Kapalı Çarşı'yı gezdi. Romeo Beckham, gezi fotoğraflarını Türk bayraklı emoji ile sosyal medyadan paylaştı.

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