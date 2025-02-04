Bir döneme damga vuran eski futbolcu ve Miami Inter'ın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. David Beckham'a oğlu Romeo ve sevgilisi Gray Sorrenti, eşlik etti.

David Beckham, İstanbul gezisinde Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla biraraya geldi. Yoğun ilgi gören David Beckham, hayranlarına imza dağıttı.

David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ise sevgili ile birlikte İstanbul turuna çıktı ve Kapalı Çarşı'yı gezdi. Romeo Beckham, gezi fotoğraflarını Türk bayraklı emoji ile sosyal medyadan paylaştı.