David Beckham, karısını sırtında taşıdı

Kaynak: Haber Merkezi
David Beckham, karısını sırtında taşıdı
Vicotia Beckham, doğum gününü bir kulüpte kutladı. Kulüpten sabaha karşı ayrılan Victoria Beckham’ı eşi David Beckham sırtında taşıdı.

Posh Spice lakabını aldığı Spice Girls kız grubunun bir üyesi olarak 1990'larda öne çıkan Victoria Beckham, 50. doğum gününü Londra’da Oswald’s adlı bir kulüpte arkadaşlarıyla eğlenerek kutladı.

4-001.jpg

GECEYE ÜNLÜ YAĞDI

Victoria Beckham’ın doğum günü partisine Tom Cruise, Eva Longoria, Marc Anthony gibi dünyaca ünlü starların yanı sıra Beckham’ın üyesi olduğu ve sonradan dağılan Spice Girls grubundan Mel C, Melanie Brown, Geri Halliwell ve Emma Bunton katıldı.

3-002.jpg

Victoria Beckham’ın dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan eşi David Beckham, partide şarkılar söyleyerek dans etti.

İKİ BASTONLA GELDİ

Victoria Beckham, geçtiğimiz Şubat ayında spor salonunda ayağını kırmıştı. Bu yüzden kulübe iki bastonla gelen Victoria Beckham, partinin sonunda mekândan 25 senelik kocası David Beckham’ın sırtında ayrıldı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu, karısını gazetecilerin patlayan flaşları arasında aracına kadar sırtında taşıdı.

1-003.jpg

2-002.jpg

ad04ztjjogezymu5mzvkmzewyzczzmyyymy3ytjmytfhza-thumb.jpg

abaca-895387-008.jpg

Son Haberler
'FIFA ve UEFA takipte. Süper Lig tescil edilmeyebilir' Spor
'FIFA ve UEFA takipte. Süper Lig tescil edilmeyebilir'
Kim bu Benjamin Brand? Bünyamin mi Benjamin mi? Herkes Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR hakemini konuşuyor Spor
Kim bu Benjamin Brand? Bünyamin mi Benjamin mi? Herkes Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR hakemini konuşuyor
Milli Takım Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'yi 2-1 yendi Spor
Milli Takım Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'yi 2-1 yendi
Bakanlık 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Gündem
Bakanlık 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İki askeri helikopter havada çarpıştı. Geçit töreninde 10 ölü Dünya
İki askeri helikopter havada çarpıştı. Geçit töreninde 10 ölü
Cem Yılmaz doğum gününde uzun yaşamın sırrını açıkladı! Magazin
Cem Yılmaz doğum gününde uzun yaşamın sırrını açıkladı!
Boya sektörü 2024’te yüzde 20 büyüme hedefliyor Ekonomi
Boya sektörü 2024’te yüzde 20 büyüme hedefliyor