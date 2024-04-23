David Beckham, karısını sırtında taşıdı

Posh Spice lakabını aldığı Spice Girls kız grubunun bir üyesi olarak 1990'larda öne çıkan Victoria Beckham, 50. doğum gününü Londra’da Oswald’s adlı bir kulüpte arkadaşlarıyla eğlenerek kutladı.

GECEYE ÜNLÜ YAĞDI

Victoria Beckham’ın doğum günü partisine Tom Cruise, Eva Longoria, Marc Anthony gibi dünyaca ünlü starların yanı sıra Beckham’ın üyesi olduğu ve sonradan dağılan Spice Girls grubundan Mel C, Melanie Brown, Geri Halliwell ve Emma Bunton katıldı.

Victoria Beckham’ın dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan eşi David Beckham, partide şarkılar söyleyerek dans etti.

İKİ BASTONLA GELDİ

Victoria Beckham, geçtiğimiz Şubat ayında spor salonunda ayağını kırmıştı. Bu yüzden kulübe iki bastonla gelen Victoria Beckham, partinin sonunda mekândan 25 senelik kocası David Beckham’ın sırtında ayrıldı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu, karısını gazetecilerin patlayan flaşları arasında aracına kadar sırtında taşıdı.