David Beckham'a büyük şok! İspanya'da ölü bulundu

David ve Victoria Beckham'ın eski koruması olan Craig Ainsworth, İspanya'da ölü bulundu.

Mirror'da yer alan habere göre; eski Kraliyet Deniz Piyadesi olan Craig Ainsworth'un annesi Sally, hafta sonu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Anne Sally, kayıp savaş gazisi hakkında bilgi almak için acil yardım çağrısı yaptıktan sonra trajik haberi paylaştı. Eski savaş gazisi Craig'in travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığını ve "Facebook'ta veda mesajı paylaştığını" belirten Sally, polisin aramalarını Alicante ve Barselona bölgelerinde yoğunlaştırdığını söylemişti.

AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPMIŞTI

Sally, yürek burkan haberi doğrulayarak şunları yazdı: "Craig bulundu. Üzülerek söylüyorum ki, dünya Craig'i kaybetti. Afganistan'da görev yapmıştı ve TSSB yaşıyordu.” Ardından, oğlunun asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak "Huzur içinde yat Craig" ifadelerini kullandı.

Craig Ainsworth, 2013-2015 yılları arasında Beckham'ların korumalığını yapmıştı. Öte yandan Afganistan'da görev yapan eski koruma, İngiliz Kraliyet Donanması askeriydi.

50 YILLIK GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞTI

Craig Ainsworth, emekli olduktan sonra İspanya'ya taşınmıştı. Enfield, Kuzey Londra doğumlu olan Craig, Beckham'ların güvenliğini sağlamak üzere ABD merkezli güvenlik firması Gavin De Becker tarafından işe alınmıştı.

Göreve başlamadan önce gözlerine biber gazı sıkılması ve karanlıkta MMA dövüşçüsüne müdahale gibi testleri geçmesi gerekmişti. Ayrıca Beckham'larla çalışmadan önce, 50 yıllık bir gizlilik sözleşmesi imzalamıştı, o dönemde 183 gazete bu sözleşmeyi haber yapmıştı.