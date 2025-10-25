Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1'lik skola geçen Galatasaray Süper Lig'in dişli ekiplerinden Göztepe'yi ağırlamaya hazırlanıyor.

RAMS Park'ta yarın 17.00'de oynanacak karşılaşma öncesi Okan Buruk'un Davinson Sanchez ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.

Sarı kart sınırında bulunan Kolombiyalı yıldız, Trabzonspor ile oynanacak derbi maç öncesi cezalı duruma düşebilir.

Her ne kadar Okan Buruk Sanchez'i riske etmek istemese de Singo'nun yokluğunda savunmada kilit rol oynayan bir oyuncuyu daha kenarda bekletmeyi göze alamıyor.

Bu nedenle Davinson Sanchez'in Göztepe karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.