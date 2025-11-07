Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu.

‘AJAX BANA FUTBOLUN ZİRVESİNE ULAŞMA FIRSATI VERDİ’

Ajax formasıyla geçirdiği döneme değinen Sanchez, eski kulübüne duyduğu minnettarlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Kulübü her zaman takip ediyorum. Ajax bana futbolun zirvesine ulaşma fırsatı verdi. Avrupa’daki ilk yılımdı. Güzel anlar yaşadık, Avrupa Ligi’nde finale çıktık ve ligde bir puan farkla şampiyon olamadık.”

‘NE ZAMAN GERİ DÖNECEKSİN DİYE SORUYORLAR’

Hollanda’da kendisine gösterilen sevgiye dikkat çeken Kolombiyalı stoper, “Hollanda halkı bana her zaman sevgi gösteriyor. Bunu kalbimde taşıyorum. Her zaman ‘Ne zaman geri döneceksin?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Neden olmasın?’ diyorum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Hayatta bu tür anlara açık olmalısın.” ifadelerini kullandı.

‘ODAK NOKTAM GALATASARAY, AMA GELECEKTE NE OLACAĞINI BİLEMEZSİN’

Sözlerinin devamında Galatasaray’daki mutluluğunu vurgulayan Sanchez, “Şu anda odak noktam Galatasaray, ama gelecekte ne olacağını bilemezsin. Bu cümleyi sık sık kullanırım. Bugün İstanbul’da ailem ve taraftarlarla mutluyum. Ama iyi tanıdığım bu yerde yeni anılar yaratmak güzel olurdu. Ajax’a, kulübe ve taraftarlara her zaman minnettar olacağım. Bana burada gösterdikleri sevgiyi asla unutmayacağım.” dedi.