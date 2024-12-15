Davinson Sanchez'in sakatlık durumu belli oldu. Trabzonspor maçına yetişecek mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Davinson Sanchez'in sakatlık durumu belli oldu. Trabzonspor maçına yetişecek mi?

Avrupa Ligi'nde Malmö karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle sarı kırmızılı taraftarları korkutan Galatasaraylı Davinson Sanchez'den iyi haber geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sanchez'in sakatlığının ciddi olmadığını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'in MR sonucu çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sanchez'in sakatlığı hakkında son bilgileri paylaştı.

Sponsorluk anlaşmasının lansmanında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, ''Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Ne kadar süre uzak kalacak bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanchez'in görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında oynayabileceği ifade edildi.

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