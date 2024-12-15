Davinson Sanchez'in sakatlık durumu belli oldu. Trabzonspor maçına yetişecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'in MR sonucu çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sanchez'in sakatlığı hakkında son bilgileri paylaştı.

Sponsorluk anlaşmasının lansmanında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, ''Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Ne kadar süre uzak kalacak bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanchez'in görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında oynayabileceği ifade edildi.