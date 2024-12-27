Davraz Kayak Merkezi 63 santimetreyle sezona hazır!

Kaynak: İHA
Davraz Kayak Merkezi 63 santimetreyle sezona hazır!

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kar kalınlığının 63 santimetreye ulaşmasıyla yarın sezon açılışını yapacak.

Isparta'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, yarın sezon açılışını gerçekleştirecek. Bölgede etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı.

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Bu durum, kayak severler için ideal bir ortam oluşturdu. Kayak merkezinde ekipler, pistlerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürerek sezon hazırlıklarını tamamladı. Açılış töreniyle birlikte Davraz, misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

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BÖLGE TURİZMİNE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Davraz Kayak Merkezi, modern tesisleri ve sunduğu imkânlarla dikkat çekiyor. Bölgede biri 5 yıldızlı olmak üzere 3 otel, günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerine sahip 14 pist, 7 mekanik tesis ve 25 kilometrelik 4 telesiyej hattı bulunuyor. Hem profesyonel kayakçılar hem de amatör sporcular için çeşitli imkânlar sunan merkez, aynı zamanda manzarasıyla doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

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Kayak sezonunun açılışıyla birlikte Davraz'ın, bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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