Davraz Kayak Merkezi ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: İHA

Isparta'nın en popüler kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, kış sezonunu açtıktan sonra ilk iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Batı Akdeniz'in incisi" olarak adlandırılan kayak merkezi, son yıllarda artan ilgiyle dikkat çekiyor.

KAR KALINLIĞI 80 SANTİMETREYE ULAŞTI

Davraz Kayak Merkezi'nde, yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı. Hafta sonu boyunca kayak tutkunları, beyaz örtü üzerinde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışındaki gecikmeler nedeniyle sezon açılışı ertelenmişti, ancak bu yıl merkez erken yoğunluk göstererek sezonun başlangıcına hızlı bir giriş yaptı.

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GÜVENLİK İÇİN 7/24 JANDARMA EKİPLERİ GÖREVDE

Kayak merkezinde güvenlik tedbirleri de en üst düzeyde tutuluyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayak merkezinde kar üstü motosikletlerle 7/24 görev yapıyor. Ekipler, düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan veya yardıma ihtiyaç duyan ziyaretçilere hızlı bir şekilde müdahale ediyor ve onları sağlık ekiplerine teslim ediyor.

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