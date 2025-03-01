Davulcuların gece mesaisi başladı

Kaynak: İHA
Davulcuların gece mesaisi başladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde davulcular, mesaiye başladı. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk sahur gecesinde vatandaşları sahura kaldırmak için iş başı yaptılar.

Ramazan'ın olmazsa olmazı Ramazan davulu kültürü bu sene de yaşatıldı. İlk sahur gecesi söyledikleri maniler ile vatandaşları uyandıranlar da vardı, motosiklet arkasına binerek davul çalanlar da vardı. Davul sesleri ve manilerle uyananlar ise, sahur için sofra hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Ramazan davulcularından Uğur Özdemir, "Ramazan'da davul olmazsa olmaz. Bu gece manilerle vatandaşlarımızı sahura davet ediyoruz. Bu yıl da işimizin başındayız" dedi.

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Kadir Negis ve Emrah Özdemir adlı Ramazan davulcuları ise herkese hayırlı Ramazanlar diledi.

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