14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Davutoğlu asgari ücret tekliflerini açıkladı: Asgari sefalet olmasın yeter

Davutoğlu asgari ücret tekliflerini açıkladı: Asgari sefalet olmasın yeter

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, parti olarak asgari ücret tekliflerinin 9.517 TL olduğunu açıkladı. Davutoğlu, paylaştığı videoda 27 Avrupa ülke arasında Arnavutluk'tan sonra en düşük 2. asgari ücrete sahip ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 01:50
Takip Et

Davutoğlu asgari ücret tekliflerini açıkladı: Asgari sefalet olmasın yeter

Davutoğlu asgari ücret tekliflerini açıkladı: Asgari sefalet olmasın yeter
+
Aa
-

2022 Ocak ayında yapılan yüzde 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretle ilgili partilerin teklifi de gelmeye devam ediyor.

“TEKLİFİMİZ 9.517 TL”

Asgari ücretle ilgili videolu bir paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret, asgari sefalet olmasın. Gelecek Partisi olarak asgari ücret teklifimiz 9.517 TL’dir" ifadelerine yer verdi.

2016 yılındaki konuşmasını da hatırlatan Davutoğlu, asgari ücreti 5 misline çıkardıklarını sözlerine yer verdi. Videoda Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde, enflasyonun yüzde 8 bandında seyrettiği ve kur oynaklığının yaşanmadığına dikkat çekildi.

"ASGARİ ÜCRET ASGARİ SEFALET OLMASIN YETER"

Videoda şu ifadelere yer verildi:

“İşveren kadroların çalışanı gözettiği günler. Yüzde 8 enflasyona karşın yüzde 30 zam yapıldığı işçinin sosyal hayata tutunabileceği ücret seviyesi. 2015'in sonunda asgari ücret 519 Euro'yla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştı. Bugün yüksek enflasyon nedeniyle 279 Euro seviyesine geriledi. 6 yılda maaşımızın yarısını iş bilmez ekonomi yönetiminin hayal dünyasına kurban vermişiz. 279 Euro... 27 Avrupa ülke arasında Arnavutluk'tan sonra en düşük 2. asgari ücret. Asgari ücret asgari sefalet olmasın yeter.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
1
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
2
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
3
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
4
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
5
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
6
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
7
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
﻿Fethiye'de sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
﻿Fethiye'de sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
﻿Fethiye'de sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
﻿Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.