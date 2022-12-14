Davutoğlu asgari ücret tekliflerini açıkladı: Asgari sefalet olmasın yeter

2022 Ocak ayında yapılan yüzde 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretle ilgili partilerin teklifi de gelmeye devam ediyor.

“TEKLİFİMİZ 9.517 TL”

Asgari ücretle ilgili videolu bir paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret, asgari sefalet olmasın. Gelecek Partisi olarak asgari ücret teklifimiz 9.517 TL’dir" ifadelerine yer verdi.

2016 yılındaki konuşmasını da hatırlatan Davutoğlu, asgari ücreti 5 misline çıkardıklarını sözlerine yer verdi. Videoda Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde, enflasyonun yüzde 8 bandında seyrettiği ve kur oynaklığının yaşanmadığına dikkat çekildi.

"ASGARİ ÜCRET ASGARİ SEFALET OLMASIN YETER"

Videoda şu ifadelere yer verildi:

“İşveren kadroların çalışanı gözettiği günler. Yüzde 8 enflasyona karşın yüzde 30 zam yapıldığı işçinin sosyal hayata tutunabileceği ücret seviyesi. 2015'in sonunda asgari ücret 519 Euro'yla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştı. Bugün yüksek enflasyon nedeniyle 279 Euro seviyesine geriledi. 6 yılda maaşımızın yarısını iş bilmez ekonomi yönetiminin hayal dünyasına kurban vermişiz. 279 Euro... 27 Avrupa ülke arasında Arnavutluk'tan sonra en düşük 2. asgari ücret. Asgari ücret asgari sefalet olmasın yeter.”