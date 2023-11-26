Davutoğlu yerel seçim için iddialı mesajlar verdi. 'Gümbür gümbür geleceğiz'

Partisinin Sakarya 2. Olağan Kongresi'ne katılan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, hazırlıklarını tamamladıklarını ve yerel seçimlerde 'gümbür gümbür' geleceklerini açıkladı.

KAYNAK: AA
Davutoğlu yerel seçim için iddialı mesajlar verdi. 'Gümbür gümbür geleceğiz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Davutoğlu, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, eğer bir davadan, idealden, siyasi ahlak ve erdemden bahsedilecekse ve bir yer aranıyorsa oranın Sakarya olduğunu dile getirdi.

davutoglu1.jpg"DEVLETİMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Partinin kuruluş sürecinden bahseden Davutoğlu, "Gelecek Partisi'nin ideali varsa; yere düşürülen ahlaki değerlerimizi ayağa kaldıracağız. Sarsılan aile yapımızı koruyacağız. Kadınlarımızı asla şiddete maruz bırakacak iklimde bırakmayacağız. Gençlerimize umutla inşa edecekleri gelecek getireceğiz. Devletimizi ayağa kaldıracağız. Devlet bizim devletimiz, kimsenin şahsi mülkü değil. Hazine bizim hazinemiz, hiç kimsenin şahsi hazinesi değil. Toprak bizim toprağımız, kimsenin toprağı değil." diye konuştu.

Davutoğlu, kuruluş sürecinden şimdiye kadar partiye destek veren teşkilatlara teşekkür ederek, görevini Sinan Gedik'e devreden Sakarya İl Başkanı Fatih Sevindik'e başarılar diledi.

davutoglu2.jpg"GÜMBÜR GÜMBÜR GELECEĞİZ"

Konuşmanın ardından, partililere 31 Mart 2024'teki yerel seçimler için Arifiye ilçesinde belediye başkan adayı olarak belirledikleri Metin Demirkol'u tanıtan Davutoğlu, "Adım adım bütün il ve ilçelerde tespitlerimizi sürdürüyoruz. Saadet Partisi ile de inşallah istişarelerimizi sürdüreceğiz. Şu anda yüzlerce seçim bölgesinde hazırlıklarımızı tamamladık. Gümbür gümbür geleceğiz. Allah hayırlı mübarek eylesin." ifadelerini kullandı.davutoglu3.jpg

Tek listeyle seçime gidilen kongrede Sakarya İl Başkanlığına Sinan Gedik seçildi.

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