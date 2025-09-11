Davutoğlu’ndan Bahçeli’yi çılgına çevirecek açıklama! “Terörsüz Türkiye süreci…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mecliste’ki konuşmasında teröristbaşını TBMM’ye davet edip örgütü bitirdiğini açıklamasını ve bebek katilinin de umut hakkından faydalanmasını söylemişti.

Bu sözlerden sonra PKK açılım tiyatrosu süreci başlamıştı. Süreçle ilgili Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Fatih Altaylı’nın Youtube kanalında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, “Terörsüz Türkiye süreci başlamadan önce Bahçeli bana ‘Sizin tecrübenize ihtiyacımız var’ demişti. Ama süreç ilerledikçe Bahçeli’nin başka bir yol açmaya çalıştığını gördüm” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“SAYIN BAHÇELİ KARŞILAŞTIĞIMIZDA…”

“Bu süreç başlamadan önce, geçen sene bir Ekim resepsiyonunda Sayın Devlet Bahçeli ki uzun süre bu konularda hep karşı karşıya gelmiştik. O bana Serok Ahmet derdi, Kürt vatandaşlarımız bana Serok dediği için. Ben de Ser Ser'a Serceva derdim, baş göz üstüne. Hani ben Türkmen, Yörüğüm kendim bir Türkmen'im, boyumuz ya bin yıldır neredeyse Toros dağlarında hiç karışmamış. Ama benim için bütün kimlikler kutsaldır. Buna rağmen Sayın Bahçeli karşılaştığımızda herkesin önünde, devletin sizin tecrübenize ihtiyacı var sarın başbakanım dedi. Ama daha sonra süreç ilerle yaptığı konuşmadan sonra Bahçeli'nin yeni bir yol açmaya çalıştığını gördüm.

"BİR SORUNUN BİTMESİNDEN DAHA ÖNEMLİ NE OLUR?”

Ha bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama esas itibari Türkiye'nin niye ihtiyacı var? Ben Türkiye'de terörü bitirecek, şiddeti bitirecek. Sadece terör olgusu değil, kadına karşı şiddeti, çocuğa karşı şiddeti, sokak çetelerine oluşturduğu şiddeti, mafya liderlerine oluşturduğu şiddeti, uyuşturucu baronlarına oluşturduğu şiddeti. Hepsinin közünü, kökünü kazacak, her tedbiri, kimi alırsa alsın. Dün tartışmış olsam bugün ona destek ver ve ben Sayın Bahçeli'ye destek verdim. Çünkü terörsüz Türkiye olgusu son 40 yılımızın enerjisini, ekonomik olarak, siyasi olarak tüketen bir sorunun bitmesinden daha önemli ne olur?”