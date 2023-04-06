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Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına 50 bin TL bağış yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına maddi destekte bulunduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:03
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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 50 bin TL

Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına 50 bin TL bağış yaptı
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ANKA'da yer alan habere göre, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kala adaylar, kampanyalarını daha etkili bir biçimde sürdürebilmek için kendi adlarına açılan hesap numara aracılığıyla nakdi bağış kabul ediyor.

Ahmet Davutoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına 50 bin TL tutarında bağış yaptığını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca; cumhurbaşkanı adaylarına destek olmak isteyen yurttaşlar, 7 bin TL’ye kadar olan bağışlarını makbuz karşılığında elden yapabilecek. Yurttaşlar, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını ise duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilecek. Her yurttaş, en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.

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