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Davutoğlu'ndan Soylu'ya ‘BAE’ göndermesi: Ahirette şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksın?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruyorum; hani 15 Temmuz’un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri vardı? Dediğin doğruysa, bugün onlarla nasıl kucaklaşıyorsun? Ey Süleyman Soylu ahirette aziz şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksın?" dedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 00:31
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Davutoğlu'ndan Soylu'ya ‘BAE’ göndermesi: Ahirette şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksın?

Davutoğlu'ndan Soylu'ya ‘BAE’ göndermesi: Ahirette şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksın?
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi.

Soylu'ya, “15 Temmuz şehitlerinin yüzüne ahirette nasıl bakacaksın?" diye soran Davutoğlu, videoda, "Yeşil dolarlar için 251 şehidimizin kanının üzerinde spekülasyonlar yapıyorlar. 2021'e dedi ki 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var. 251 şehidimiz var. Ömer Halis Demir'in yüzüne nasıl bakacak bu İçişleri Bakanı? Kendi polis teşkilatının şehitlerinin yüzüne nasıl bakacak ahirette?" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, paylaşımına, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruyorum; hani 15 Temmuz’un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri vardı? Dediğin doğruysa, bugün onlarla nasıl kucaklaşıyorsun? Yalansa kimi kandırdın? Ey Süleyman Soylu ahirette aziz şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksın?" notunu da düştü.

SOYLU'DAN BAE'YE ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmişti. Resmi ziyaret kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye giden Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

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Servet
8.12.2022 01:14
Sen nasıl bakıyorsan oda öyle bakıyor. Bildiklerini anlatsana davutoğlu.  
 
Insan
8.12.2022 01:10
Soyliyene bak utanma da yok bunlarda her ikisinde  
 
printerin sesi çok güzel
8.12.2022 00:37
doların yeşili daha da güzel.  
 
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