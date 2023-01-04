Davutoğlu'ndan Uysal'a ziyaret

Altılı masa yarın Gelecek Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecek. Son toplantılarını 28 Kasım'da Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleştiren liderlere toplantı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ziyaretlerini gerçekleştirdi.

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Davutoğlu, bugün sosyal medya hesabından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret ettiği anları paylaştı.

Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın gerçekleştireceğimiz Altılı Masa toplantısı öncesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal'ı da ziyaret ettik.

Nazik ev sahipliği için Sn.

@DpGultekinUysal'a teşekkür ediyoruz."