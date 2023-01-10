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İYİ Parti'den Davutoğlu'nun sözleri hakkında açıklama. Altılı masada konuşulmadı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun seçilecek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı'nın karar alırken altı liderden onay alması gerekeceği yönündeki sözlerine yanıt verdi. Zorlu: “Altılı Masa böyle bir değerlendirme yapmadı.” Dedi…

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 18:56
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Davutoğlu'nun sözleri hakkında İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti'den Davutoğlu'nun sözleri hakkında açıklama. Altılı masada konuşulmadı
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, imza yetkisinin Altılı Masa liderlerinde olacağını ve seçilecek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı'nın karar alırken altı liderden onay alması gerekeceğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugünkü basın toplantısında Ahmet Davutoğlu’nun o açıklamalarına yanıt verdi

Zorlu konuyla ilgili şunları söyledi:

ALTILI MASADA KONUŞULMADI

“Altılı Masa böyle bir değerlendirme yapmamıştır. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecektir. Bunu yaparken 30 Ocak’ta lansmanını yapacağımız yol haritası ve hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. Altılı Masa’nın ortak aklı devreye girecek, Cumhurbaşkanı daha sağlıklı çalışacaktır. İYİ Parti bunu desteklemektedir, ama diğer yaklaşımı doğru bulmayız.”

 

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Vanli
10.01.2023 19:59
İyi partide hayır yoktur masadan kovun gitsin  
 
Türküm
10.01.2023 19:48
İyi parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ortaklığı yeter seçimleri açık ara alırlar diğerleri zarardan başka bir şey vermezler ülkenin bu duruma gelmesinin bir sebebi bunlardır  
 
Selim
10.01.2023 19:40
Masa birbirinin ne dediğinden haberi yok.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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