İYİ Parti'den Davutoğlu'nun sözleri hakkında açıklama. Altılı masada konuşulmadı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, imza yetkisinin Altılı Masa liderlerinde olacağını ve seçilecek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı'nın karar alırken altı liderden onay alması gerekeceğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugünkü basın toplantısında Ahmet Davutoğlu’nun o açıklamalarına yanıt verdi

Zorlu konuyla ilgili şunları söyledi:

ALTILI MASADA KONUŞULMADI

“Altılı Masa böyle bir değerlendirme yapmamıştır. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecektir. Bunu yaparken 30 Ocak’ta lansmanını yapacağımız yol haritası ve hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. Altılı Masa’nın ortak aklı devreye girecek, Cumhurbaşkanı daha sağlıklı çalışacaktır. İYİ Parti bunu desteklemektedir, ama diğer yaklaşımı doğru bulmayız.”