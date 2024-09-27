Dayakçı gasp çetesi yakalandı

Bahşayiş Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 şüpheli kırsal alanda aracında oturan S.Ö. isimli şahsı gördü. Şahsın yanına giden şüpheliler önce darp etti ardından aracın lastiklerinin patlattı. S.Ö.'nün üzerinde bulunan bir miktar parayı da çalan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine Çatalca Jandarma Komutanlığı JASAT ve Muratbey jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. A.T., H.Y., ve C.K. isimli şüpheliler kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli sevk edildikleri makamlarca serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.