De Zerbi: İngiliz hakemleri sevmiyorum

Premier Lig ekiplerinden Brighton'un teknik direktörü Roberto De Zerbi, Sheffield United maçı sonrası İngiliz hakemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyza Damgacıoğlu
De Zerbi: İngiliz hakemleri sevmiyorum

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Brighton, Sheffield United'ı konuk etti.

Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

69'da Mavi Beyazlı ekipte M. Dahoud kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zerbi, İngiliz hakemlerden hoşlanmadığını ve VAR sisteminin düzgün çalışmadığını vurguladı.

İtalyan teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

-Dürüst ve netim, İngiliz hakemlerin %80'ini sevmiyorum. Bu yeni bir şey değil, onları sevmiyorum. Sahadaki davranışlarından hoşlanmıyorum. İngiltere, VAR kullanıldığında kararın doğruluğundan emin olamadığınız tek ülke.

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