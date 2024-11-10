Dedektör köpek uyuşturucu buldu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagaj kısmına zulalanmış şekilde 2 parça halinde 1 kg 587,24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yine şehir merkezinde yapılan diğer operasyonlarda, 10 parça halinde 46,73 gram esrar maddesi, 10 parça halinde 43,45 gram metamfetamin maddesi, 44 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 3 adet kartuş ele geçirildi. Olaylarda 16 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 9 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.