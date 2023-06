Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı. Bu kişilerden uzak durun

Burçlar arasında en çok dedikodu yapan burçlar belli oldu. Bu radara 5 burç takıldı. İşte o burçlar ve özellikleri...

İKİZLER BURCU

İletişim yönü kuvvetli olan İkizlerin her şeyden haberi vardır. Sosyalleşmeyi sevdikleri için bilgi toplamada üstlerine yoktur. Merak ettikleri her şeyi rahatlıkla sormaları ve bunu da başkalarıyla paylaşmaları onları dedikoduya sürükler.

ASLAN BURCU

Bulundukları ortamda ilgi çekmeyi başaran Aslan burcu doğrudan dedikodu yapmaz ama herkes onlarla bir şeyleri konuşmak ister. Dolayısıyla bir şekilde dedikoduya, arkadan konuşmaya meyilli oluyorlar.

TERAZİ BURCU

İlişkilerde uyum düşkünü olan Teraziler çatışmadan kaçsa da başkaları hakkında bilgi edinmeyi severler. Bu da onları dedikoduya yönlendirir. Tipik olarak, bir şeyin neden yanlış olduğunu ve birinin neden iyi olduğunu açıklarlar. Teraziler, söylentilerin sevdiklerine zarar vermesinden hoşlanmazlar.

KOVA BURCU

Kova burcu, edindiği bilgileri paylaşmaktan hoşlanan bir hava burcudur. The Best of Psychic Readers'ta psişik bir okuyucu ve astrolog olan Emily Newman , "Düzenli olarak olmasa da, zaman zaman dedikodu olarak yayılabilecek şeyleri yakalarlar" diyor.

YAY BURCU

Yay, herkesin hayran olduğu partinin hayatı olmaktan hoşlanır. Newman, "Aslında dedikodu yaptıklarına inanmıyorlar" diyor.

Dedikodu yapmayı severler, tüm gerçekleri duymadan hemen sonuca varırlar. Bu, yangın işaretinin doğru olduğunu düşündükleri şeye sabitlendiğinde, gerçeği yalnızca siyah beyaz olarak gördüklerinde bir sorun olabilir.