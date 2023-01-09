Define ararken yuvarlanan kaya ile yaralandı

Olay, Pamukova ilçesi Kazımiye Mahallesi Dua mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'den bölgeye define aramak için gelen İ.H.T., Ş.T. ve M.K. kaçak kazı yaptıkları sırada oydukları kaya kaydı. M.K. ayağının üzerine kaya düşmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Verilen konuma giden ekipler, M.K.'yı dağlık alandan uzun uğraşlar sonucu indirdi. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede kazıda kullanılan aletlere el koydu. 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (DHA)