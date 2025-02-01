Define avcıları kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Define avcıları kıskıvrak yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişilik ekip jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Üstelik şahıslar dron ile güvenlik önlemleri almaya çalışmışlar.

Olay, Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Emirin köyü Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekipler ardından bölgede S.A., A.Z., Y.O., Y.A., İ.K., M.D. ve A.Ö., isimli şahısların kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Ardından şahıslar gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramada ise dron, mini lazer, dedektör, navigasyon cihazı, dijital pusula, çekiç, kürek ve elektronik malzemeler ile tabanca ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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